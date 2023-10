Le dimore più magiche di COMO e i personaggi “nascosti”: scopri con Fai le Giornate d'Autunno

Mette in mostra le proprie bellezze grazie al Fai, il Fondo per l’ambiente italiano, la provincia di Como che ha l’onore di ospitare il bene più visitato in Italia: Villa del Balbianello a Tremezzina, da anni in testa alle preferenze dei turisti nazionali e stranieri. Quest’anno le Giornate d’Autunno, sabato e domenica prossimi, saranno occasione per scoprire altri otto luoghi, selezionati dalla delegazione locale.

Si potranno “incontrare“ personaggi ben noti, come gli architetti Federico Frigerio e Cesare Cattaneo, dei quali ricorrono quest’anno rispettivamente i 150 anni dalla nascita e gli 80 dalla morte. Ma anche Giuseppe Garibaldi, l’imperatore Federico Barbarossa, Papa Innocenzo XI Odescalchi, i pittori Giovan Battista e Giovan Paolo Recchi. Infine sarà possibile conoscere due personaggi più “nascosti“ come Nicolò Rusca, arciprete di Sondrio torturato e ucciso nel 1618 e beatificato nel 2013; e Carlotta Olginati, benefattrice della città che donò al Comune il palazzo in via Giovio, ancora oggi adibito a museo per sua stessa volontà.

"Con l’edizione di quest’anno delle Giornate Fai d’Autunno – sottolineano Sara Chiaroni, capogruppo Fai Giovani Como, e Stefano Moscatelli, capo delegazione – vogliamo raccontare la storia del nostro territorio attraverso l’incontro con alcuni personaggi che ne sono stati protagonisti. Le Giornate d’Autunno 2023 evidenziano non solo la ricchezza e la varietà di luoghi d’interesse ma anche le diverse chiavi di lettura con cui raccontarli".

In mostra il Centro studi Nicolò Rusca al Seminario vescovile di Como; Villa Olginati a Montano Lucino; Palazzo Odescalchi; Palazzo Lambertenghi; la cava di Camerlata a Como; Casa Cattaneo a Cernobbio; Villa Mambretti e Villa Raimondi a Fino Mornasco.