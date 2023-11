Le auto storiche dei carabinieri in piazza Garibaldi

Mezzi storici e non dei carabinieri in mostra a Lecco. Questa mattina, dalle 10 alle 13, in piazza Garibaldi, i carabinieri del comando provinciale di Lecco con i colleghi in congedo dell’Associazione nazionale dei carabinieri del Gasap, il Gruppo automoto storiche Pastrengo, espongono i loro automezzi: ci sono dai veicoli storici, veri e propri cimeli, a quelli che vengono utilizzati attualmente. La manifestazione è un omaggio alla Virgo Fidelis, patrona dei militari della Benemerita, la cui festa verrà celebrata martedì alle 10 con una messa al santuario della Nostra Signora della Vittoria di Lecco.