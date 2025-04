Lavori e disagi. Ponte sul Tovate aperto a metà

Da venerdì scorso, dopo tre settimane di stop totale, è stato riaperto, ma sino alle 18 del prossimo 6 giugno sul ponte sul torrente Tovate, posto lungo la Strada Provinciale 10 “Dei Cech orientale“, si transiterà soltanto a senso unico alternato. L’infrastruttura è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. "Si sta facendo il possibile, in accordo con la Provincia, per rendere questo intervento, assolutamente necessario per lo stato di sicurezza del ponte e che non poteva più essere rinviato, il più lieve possibile per coloro che abitano in zona e i disagi di oggi saranno ampiamente ripagati dal risultato finale – assicura il sindaco di Civo, Barbara Marchetti –. I lavori di riqualificazione ci consentiranno di avere presto un ponte stradale sicuro che ci garantirà il transito in completa sicurezza negli anni a venire. Come Comune di Civo siamo quindi grati alla Provincia per l’attenzione riservata al ponte e per il coinvolgimento nostro e di Stps nella programmazione dell’intervento".

L’Amministrazione comunale, avuta comunicazione il 13 marzo scorso della chiusura del ponte a partire dal 24 marzo, ha subito provveduto alla riorganizzazione del trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Serone, facendosi carico dei costi aggiuntivi, senza gravare sulle famiglie. Organizzati anche due incontri con i genitori degli studenti delle scuole medie e superiori, fino all’obbligo scolastico, per le comunicazioni inerenti il trasporto. "Constatata l’impossibilità, per motivi legati ai tempi stretti, di riorganizzare il servizio dal 24 marzo al termine dell’anno scolastico, è stato comunicato che questo riprenderà regolarmente da settembre – chiarisce il primo cittadino – per allora l’Amministrazione si sta adoperando per cercare una soluzione anche per gli alunni delle scuole superiori non in obbligo scolastico". S.B.