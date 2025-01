Lavori anti-frane sulla sp della Valvarrone

VALVARRONE (Lecco) Da una parte il lago, dall’altra le montagne della Valsassina. A unire lago e monti la Sp 67 dell’Alta Valsassina, il principale collegamento fra abitati della Valvarrone e i centri urbani dell’Alta Valsassina, con sbocco sulla riviera del Lago di Como a Dervio e, al capo opposto, sulla Sp 62 della Valsassina che scorre nel fondovalle.

Un collegamento che però spesso risulta interrotto o impraticabile, per frane, smottamenti, esondazioni e dissesti idrogeologici vari, costringendo chi lì abita e lavora e i turisti ad allungare i viaggi e gli spostamenti di decine di chilometri e di ore, perdendo tempo e soldi. Per risolvere per quanto possibile la situazione e limitare danni e serrate, dalla Provincia di Lecco è stato commissionato un intervento di messa in sicurezza, con il consolidamento dei versanti e l’installazione di protezioni. È un progetto da oltre 370mila euro. Ci penseranno i tecnici e i rocciatori della Geomont di Lecco.

"L’area oggetto di intervento si trova un tratto immediatamente a monte della Sp 67, per una lunghezza complessiva di circa 150 metri, tra l’abitato di Pagnona e il ponte sul torrente Varroncello – spiegano da Villa Locatelli, sede dell’Amministrazione provinciale -. L’opera è finanziata tramite il Pnc, il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, per il miglioramento la sicurezza della mobilità e dell’accessibilità delle aree interne".

Verranno tagliati e rimossi gli alberi pericolanti e demoliti gli speroni di roccia a rischio crollo con resina espansiva iniettata nelle fessure o piccole cariche di esplosivo. E poi: consolidamenti con bullonature, piastre, barre di acciaio e iniezioni di cemento; reti metalliche; barriere paramasi ad alta resistenza. I lavori verranno completati in 120 giorni, cioè sei mesi, entro quest’estate.

D.D.S.