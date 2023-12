Laura Pizio canta in città dopo il talent

TEGLIO

E brava… Laura! Vasco cantava "… e brava Giulia" ma a Teglio e in Valtellina gli applausi vanno alla giovane e bravissima Laura Pizio che ha dimostrato grandi doti canore nel talent show di Canale 5 "Io canto generation" condotto dal popolarissimo Gerry Scotti.

Il suo percorso si è fermato in semifinale, ma la voce di Laura non è passata inosservata e siamo certi che il suo sogno, quello di diventare cantante, possa avversarsi un giorno. Ci deve credere. Sempre.

D’altronde la giovane tellina ha solo 13 anni e quindi di tempo davanti a sé ne ha tanto. La formula della semifinale non l’ha di certo avvantaggiata, perché al contrario di quanto successo nei turni preliminari si sono affrontate due squadre da 8 cantanti ciascuna e una sola di queste è volata… in finale. In semifinale, per fare un esempio, Laura, inserita nella squadra della cantante Anna Tatangelo, ha cantato benissimo tanto da ricevere un grande 10 da Michelle Hunzicher e da Claudio Amendola e due 9 da Orietta Berti e da Albano. In semifinale Laura è stata inserita nel team di Mietta, Iva Zanicchi e la Scuccia, superata dall’altra squadra. Nel finale Laura si è esibita in "O forse sei tu" di Elisa per cercare un ripescaggio (dal pubblico) che non è però arrivato.

Ma quella di Laura a "Io Canto Generation" rimarrà una bellissima esperienza. Per ascoltarla appuntamento a Sondrio in piazza Campello venerdì 22 (alle 17).

Fulvio D’Eri