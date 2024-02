L’attesa fiera di San Faustino . Seicento le bancarelle colorate

Brescia si prepara ad accogliere 300mila persone, per la tradizionale fiera dei santi patroni Faustino e Giovita. L’appuntamento richiama ogni anno in città migliaia di persone e centinaia di espositori, provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Saranno oltre 602 le bancarelle che si snoderanno lungo via San Faustino, piazza Loggia fino via Gramsci, Corso Zanardelli, contrada Carmine. Saranno in vendita capi di abbigliamento, accessori, alimentari, articoli per la casa, prodotti di artigianato, biancheria, bigiotteria, calze, calzature, articoli per animali, dolciumi e giocattoli, intimo, libri, pelletteria, quadri.

Durante la manifestazione, suddivisi tra più turni, saranno in servizio circa 145 agenti coadiuvati da oltre 60 volontari. Per favorire l’accessibilità con i mezzi pubblici, Brescia Mobilità ha potenziato gli orari di bus e metro. In occasione della festa, sarà gratuito l’accesso ai Musei dalle 10 alle 18. Momenti clou saranno la messa delle 11 presieduta dal vescovo Pierantonio Tremolada, mentre alle 9,30, a Palazzo Tosio, l’Ateneo di Brescia consegnerà il Premio della Brescianità 2024 a Valeria Negrini, Margherita Serra e Giuseppe Visenzi, oltre al Premio Brescia per la ricerca scientifica 2024 a Roberto Tottoli, bresciano rettore dell’Università Orientale di Napoli. Fe.Pa.