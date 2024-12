L’Associazione dei partigiani saluta Caivano

Addio al presidente onorario dell’A.n.p.i. Sondrio Sergio Caivano, mancato ieri all’età di 91 anni nella sua abitazione di via Bassi. Era nato a Bellano nel 1933. Studioso appassionato della Resistenza, sia di quella nazionale come delle vicende che hanno coinvolto la Valtellina, è stato autore di numerosi testi e articoli dedicati alle vicende di quel periodo storico. Sin da giovane mostrò particolare interesse per le problematiche politiche, sociali ed economiche. Laureato in Economia alla Bocconi, insegnò al Besta e al De Simoni. Nel 1958 assunse la direzione di "Valtellina", organo periodico del Psdi provinciale. Nel 1960 entrò nel Psi di cui fu segretario della locale sezione negli anni ’70. Costituì insieme ad altri la Cgil Scuola. Fu collaboratore de "Il Lavoratore Valtellinese". Le esequie domani alle 15 nella chiesa del Rosario. S.B.