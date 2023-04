"Lascio la Valle sicura come al mio arrivo"

Insediatosi il 26 marzo 2019, il questore di Sondrio, Giuseppe Angelo Re, 63 anni, lascia la Valtellina per il pensionamento.

"Avevo ereditato una provincia sicura e la lascio altrettanto sicura a chi mi succederà, grazie anche all’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato - ha detto Re ieri in un breve saluto alla stampa -. I casi importanti che abbiamo affrontato li abbiamo tutti risolti. Ricordo quello che suscitò allarme sociale, dopo l’episodio dell’accoltellamento in una chiesa di Parigi. Qui danneggiamenti in Collegiata. Grazie anche all’intuito di un paio di poliziotti il caso fu presto risolto: l’autore era uno straniero psichiatrico in cura".

M.Pu.