L’alpinista Oreste Forno parla di cime valtellinesi nella sede del municipio

Abitiamo in paradiso ma forse non ne siamo pienamente consapevoli. È in arrivo tuttavia l’occasione per prenderne atto: venerdì 3 gennaio alle 20.30 presso il municipio di Postalesio Oreste Forno presenterà infatti la serata "Tra le nostre montagne", racconti e immagini ambientate tra le cime di Colina, Caldenno, Scermendone e Vignone. Oreste Forno, nato a Berbenno nel 1951, è un alpinista di fama mondiale, istruttore di scialpinismo, scrittore, fotografo, documentarista, nonché ideatore di "Cime di pace", associazione umanitaria impegnata su più fronti per aiutare bimbi vittime di conflitti.