Lago Bianco e danni. Verifiche dei Forestali e del procuratore capo

Anche una mostra fotografica visitabile dallo scorso 3 ottobre al 10 novembre presso i locali della Stazione Ferroviaria di Provaglio/Timoline, sede delle associazioni Il Viandante - Franciacorta e Legambiente Franciacorta celebra l’anno intenso di lotta civile del Comitato Salviamo Il Lago Bianco, sorto per far sospendere i lavori che sarebbero stati necessari "per prelevare l’acqua da quello scrigno unico dell’arco alpino per innevare artificialmente le piste della Valfurva". Iniziati nel luglio del 2023, questi furono sospesi pochi mesi dopo, l’11 ottobre, dal direttore del Parco Nazionale dello Stelvio Franco Claretti. Una vittoria delle associazioni ambientaliste che seppero fermare il progetto che datava peraltro 2016. E proprio al lago Bianco, al Passo Gavia, ieri si sono recati il procuratore della Repubblica di Sondrio Piero Basilone e il comandante dei carabinieri Forestali colonnello Andrea Turco, insieme Carabinieri forestali di Valfurva per verificare lo stato del lago e soprattutto quello del ripristino dei danneggiamenti effettuati durante i lavori. Al riguardo a inizio mese si è svolta anche una conferenza di servizi. S.B.