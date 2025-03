L’aeroporto dà lavoro ai portatori di disabilità

ORIO AL SERIO (Bergamo)L’aeroporto di Orio al Serio vola. Non solo per quanto riguarda la presenza di passeggeri – si è lasciato alle spalle un anno da record con 17 milioni e 300mila viaggiatori transitati tra alta e bassa stagione da e verso tutto il mondo – ma anche per quello che concerne l’attenzione alle esigenze del territorio e al rapporto con gli enti che ne fanno parte. Prova ne è il patto siglato da Sacbo, la società che gestisce lo scalo orobico, con Provincia, Confindustria e Confcooperative per offrire nuove possibilità di lavoro alle persone con disabilità, impegnandosi nell’affidamento di alcuni servizi o mansioni specifiche ai portatori di handicap.

L’accordo ha già trovato applicazione con un servizio di lavanderia di indumenti industriali e Dpi dell’aeroporto affidato alla Cooperativa Calimero, che coinvolge soggetti fragili. Un esempio positivo, che può fare da volano anche per altre aziende. L’obiettivo dell’accordo è trasformare il vincolo di legge in opportunità per le persone con disabilità e per le imprese del territorio, secondo i principi della sostenibilità sociale. "È un momento di particolare soddisfazione per la Provincia di Bergamo, perché vediamo concretizzarsi mesi di lavoro in un progetto che mette al centro le persone con fragilità – sottolinea Giorgia Gandossi, consigliera provinciale con delega al Lavoro – Questo accordo rappresenta un punto di partenza importante a favore di un’inclusione sociale e lavorativa di qualità. L’obiettivo è andare oltre un assolvimento passivo della legge, portando a un cambio di prospettiva". La Provincia, con la collaborazione di Confindustria e Confcooperative, promuove l’assolvimento della legge 68 con numerose convenzioni: sono 277 quelle in atto, che hanno portato all’assunzione di 475 persone con disabilità, coinvolgendo 245 aziende e 54 cooperative per un volume economico generato di circa 12 milioni.

Lo stimolo alla firma del nuovo protocollo è arrivato da Sacbo con l’intento, afferma Giovanni Sanga, presidente della società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio, "di valorizzare l’impegno e la professionalità delle persone fragili. Sacbo lavorerà con il supporto di Confcooperative per mappare ulteriori servizi nell’ottica di un inserimento personalizzato, per dare risposte anche alle famiglie".

Michele Andreucci