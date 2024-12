La Valle nel mirino: ladri in azione nella città del Mera, via 10mila euro

Chiavenna (Sondrio) – Ammonta a oltre 10mila euro il bottino dei ladri che ieri l’altro nel tardo pomeriggio si sono introdotti in un’abitazione di via Volta, nel pieno centro di Chiavenna, per altro in una domenica non certo sonnacchiosa, ma movimentata dallo shopping in vista del Natale. I malviventi hanno agito indisturbati, arraffando oro e preziosi: al rientro i padroni di casa non hanno potuto far altro che sporgere denuncia. Sebbene questo, complice il buio già dalle 17, sia a detta delle Forze dell’Ordine il periodo dell’anno, insieme alle ferie estive, più critico per questo tipo di reati, colpisce il fatto che nel caso di Chiavenna sia stata presa di mira un’abitazione non certo isolata, ma in pieno centro.

Due episodi simili si sono registrati nei giorni scorsi anche a Morbegno in altrettanti appartamenti di via Bottà e via Arcolasco, ma mentre in via Bottà i ladri dopo aver forzato una finestra e una porta sono riusciti a entrare a a rubare oggetti di poco valore perché “fermati” da una porta blindata, nell’altro caso si è trattato soltanto di un furto tentato. L’invito da parte dei Carabinieri è comunque e sempre quello di tenere gli occhi aperti e segnalare al 112 ogni persona o movimento sospetti. E sempre i militari dell’Arma stanno indagando su quanto accaduto ad Albosaggia in via Gerone nella notte tra sabato e domenica quando – pochi minuti prima delle due e mezza – una banda di ladri ha fatto saltare con una microcarica di esplosivo il bancomat del Credit Agricole per poi darsi alla fuga con la cassa.

Lo sportello è all’esterno di un’edicola tabaccheria più volte visitata dai ladri in passato, purtroppo però neppure le telecamere posizionate dopo quegli episodi potranno dare una mano agli inquirenti perché i professionisti che hanno agito hanno avuto l’accortezza di spruzzare sullo schermo degli apparecchi una speciale vernice. I vicini, in un ampio raggio che arriva sino al quartiere La Piastra di Sondrio, hanno udito distintamente il botto. Sempre per la cronaca, un 17enne sarebbe finito in manette nelle ultime ore per una aggressione a scopo di rapina fuori da un locale della Bassa valle nei confronti di due ragazzi. ù