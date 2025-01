Ladri messi in fuga nella notte di San Silvestro

Ancora ladri in circolazione a Chiavenna - questa volta la zona è quella di viale Roma - ma dopo gli ultimi episodi l’attenzione è alta e soprattutto si è rivelata provvidenziale. I malviventi, approfittando del fatto che in molti erano usciti per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in piazza o comunque, fuori casa, la sera di San Silvestro intorno alle 21 hanno tentato di introdursi in un appartamento vicino al condominio Belfiore per fare man bassa di ciò che avrebbero trovato. Fortunatamente, però, l’abitazione non era disabitata e i ladri sono stati messi in fuga. Il tentativo di furto è stato prontamente denunciato ai Carabinieri della locale Compagnia. Resta, tuttavia, un comprensibile senso di insicurezza anche perché in queste settimane i colpi – sia tentati che messi a segno – sono stati diversi e, per quanto riguarda Chiavenna, anche in appartamenti situati in pieno centro. In un caso i ladri sono riusciti a portare via contanti e oggetti di valore per una somma complessiva di oltre 10mila euro e ammonta a una cifra simile anche quanto i malviventi hanno asportato la notte di Natale, proprio mentre i padroni casa erano alla Messa di mezzanotte, in un appartamento di Campodolcino. Altri due furti sono stati messi a segno la sera della vigilia a Chiavenna. S.B.