Laboratorio per piccoli disegnatori

Anche la Biblioteca Giuseppe Pontiggia di Erba aderisce al festival del disegno, che si svolge sabato 14 ottobre a partire dalle 14.30 fino alle 16.30. Per l’occasione la sala mostre ospiterà un laboratorio artistico per bambini e adulti, ispirato al libro di Bruno Munari "Disegnare un albero". Si potranno inoltre conoscere anche molti altri libri di Bruno Munari. I partecipanti riceveranno carta adeguata a creare textures colorate, per creare sia lavori individuali che un’opera collettiva, seguendo gli insegnamenti del grande maestro dell’illustrazione. Ingresso libero fino a disponibilità di posti, senza necessità di prenotazione. Pa.Pi.