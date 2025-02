La “Vivaldi“ con Passerini suona Brahms

SONDRIOÈ interamente dedicato a Johannes Brahms il concerto dell’Orchestra Antonio Vivaldi in programma venerdì 28 febbraio alle 20.45 al Teatro Sociale di Sondrio. A dirigerla, il fondatore Lorenzo Passerini (foto), reduce dal debutto alla prestigiosa Staatsoper di Vienna con "Bohème". Ad aprire la serata sarà il Concerto n. 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, op. 83, che, contrariamente alla norma, comprende quattro tempi anziché tre. Ciò che maggiormente emerge in questa partitura è il peso specifico della presenza del pianoforte come portatore di solide proposte espressive, unitamente all’alto livello virtuosistico che produce una straordinaria ricchezza armonica. L’allegretto finale non si discosta dal tipico finale di sinfonia, col valore aggiunto di un vivace dialogo fra pianoforte e orchestra su ritmi di danza che echeggiano certe movenze del Brahms "ungherese". E proprio al pianoforte il pubblico del Sociale di Sondrio potrà ascoltare e ammirare la maestria di Andrea Molteni, giovane talento del pianismo italiano che, dopo gli studi al Conservatorio "G. Verdi" di Como e il perfezionamento con Vincenzo Balzani, si sta affermando in applaudite performance internazionali. I suoi tre album, usciti dopo la pandemia per l’etichetta Brilliant Classics, sono stati positivamente accolti dalla critica. Oltre che con la Vivaldi, Molteni si esibisce con orchestre importanti come la Sinfonica di Sanremo e la Filarmonica di Bacau (Romania). A dimostrazione di quanto sia richiesto, parla il suo programma 2024/25 che prevede 30 concerti in tre continenti diversi. Sempre venerdì a Sondrio la Vivaldi eseguirà la Sinfonia n. 1 in do minore, op. 68, scritta nei quattro movimenti canonici. Sara Baldini