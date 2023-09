La Valtellina trionfa alle Olimpiadi 50&Più

Mariella Trotti sul podio. È valtellinese l’atleta che ha trionfato alle Olimpiadi 50&Più, evento giunto alla 29^ edizione che è andato in scena nella riserva di Stornara, a Castellaneta Marina (Ta). Competizioni che si sono svolte nell’ambito di "Immagina 2023", manifestazione organizzata dal sodalizio 50&Più. A Trotti di Delebio, che vanta un ricco palmares, è stato assegnato il trofeo riservato a chi ottiene il maggior punteggio in tutte le gare: per lei primo gradino del podio nella marcia e nuoto, argento nello stile libero, nella maratona e ciclismo. Valtellina in evidenza anche con Luciano Rech, di Delebio (oro nella marcia, argento nel ciclismo e nel nuoto, bronzo nella maratona), 1° nella sua categoria; con Antonio De Rossi di Andalo (oro nella maratona, bronzo nel ciclismo). Ottime anche le performance di Giovanna Schenatti, di Chiesa, argento nella marcia e nella maratona, Italo Patriarca, di Ardenno, bronzo nella marcia.