La tragedia di Cantù: "Amico e volontario. Metteva al primo posto i meriti degli altri"

Aveva avvisato tutti dell’allerta maltempo: sulla sua pagina Facebook, Mario Porro, aveva condiviso la previsione della Protezione Civile. Quella condizione così avversa, che lo aveva incuriosito, spingendolo ad andare a guardare con i suoi occhi, assieme ad altri due amici, volontari come lui del Carnevale Canturino, di cosa fosse capace la potenza dell’acqua. Quella stessa forza che giovedì poco dopo le 18, lo ha trascinato con sé. "Era un grade amico, sempre pronto al volontariato, amante della natura, un camminatore instancabile, insieme abbiamo fatto Trekking all’Alpe del Vicerè di Erba": è uno dei tanti ricordi che ieri si sono susseguiti da parte di chi lo conosceva. "La comunità di Colisseum si stringe agli amici e alla famiglia.

Il gruppo Coliseum aveva lavorato con lui, animatori del Carnevale Canturino di cui Porro era uno dei pilatri storici. Ma non solo: "A un grande amico, un grande grazie dal gruppo Lisandrin", altra realtà del Carnevale. "Sono stato avvisato ieri – dice Fabio Frigerio, presidente dell’Associazione Carnevale Canturino –. Era un collaboratore validissimo, rieletto di recente consigliere dell’Associazione. Una persona precisa, ma sempre schiva: preferiva riconoscere i meriti degli altri, e oggi tutti noi li riconosciamo a lui. Giovedì era lì per lavorare, stava smontando il carro della sua associazione. Purtroppo fin da subito non abbiamo avuto speranze: è stato impressionante vedere la forza dell’acqua, di una roggia trasparente e solitamente tranquillai". I funerali sono stati fissati per lunedi alle 15 al santuario alla Madonna di Cantù.