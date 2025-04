La tradizione dei Pasquali. Dopo il lavoro certosino la sfilata allegorica tra una folla di spettatori

BORMIO (Sondrio) La meraviglia dei Pasquali ha illuminato Bormio. Come da tradizione, la domenica di Pasqua nella Magnifica Terra è stata caratterizzata dalla sfilata delle portantine allegoriche a tema religioso organizzata dall’associazione dei Reparti, che ha entusiasmato le migliaia di persone, residenti ma anche turisti, schierate lungo le vie del centro cittadino. I Pasquali, preparati come sempre con grande impegno e dedizione dai giovani bormini con un lavoro certosino partito alcuni mesi fa, hanno sfilato domenica a partire dalle 9 nelle vie centrali del borgo storico dell’Alta Valtellina con un passo scandito dallo speaker Silvio Mevio, con partenza da via al Forte e arrivo nella centralissima piazza del Kuerc.

Ed è così che la comunità bormina, ogni anno a Pasqua, celebra la propria tradizione più importante, stringendosi attorno ai valori più profondi. Le opere, allestite dai ragazzi dei vari Reparti di Bormio, sono state portate in spalla per le vie e sono state seguite da un mini-esercito di donne e bambini vestiti con i meravigliosi abiti del folklore tradizionale.

Tutta Bormio vi ha partecipato, come al solito. Tra gli altri da segnalare la presenza alla sfilata del prefetto di Sondrio Anna Pavone e del sindaco di Bormio Silvia Cavazzi. Con 1.660 punti ha vinto la sfilata, risultando quindi il miglior Pasquale del 2025, quello allestito dalla Contrada di Dossiglio realizzato da Giuseppe Marco Fanelli e da Davide Cantoni con il titolo “Su ali d’aquila“. È dal 2018 che Dossiglio sale sul gradino più alto del podio.

Al secondo posto, staccato di soli venti punti, si è piazzato il Pasquale intitolato “Risorgeremo“ di Michele Mevi e Michele Pozzi del Reparto di Buglio mentre al terzo posto si è classificato “Fiorisce la vita“ di Denis Antonioli e Manuel Perotti di Dossiglio, con 1.569 punti. A livello di Reparti, vittoria di Dossorovina con 4.165 punti.

"È stata una bellissima edizione dei Pasquali – dice Lele Spechenhausera dell’associazione dei Reparti di Bormio, che ha organizzato la sfilata – terminata degnamente nella giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr) con le portantine che sono rimaste in piazza del Kuerc per essere ammirare da residenti e turisti. E anche nel lunedì di Pasquetta di appassionati e curiosi ce ne sono stati tantissimi. Il tempo ci ha graziati, la pioggia ci ha risparmiato e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Ora i Pasquali verranno esposti per alcuni giorni nelle varie piazzette di Bormio".