La stagione del Teatro Fraschini apre con la Bohème pucciniana

Con un omaggio a Giacomo Puccini, alle 20 di venerdì e domenica in replica alle 15,30, si alza il sipario sulla stagione d’opera del Teatro Fraschini. Bohème, spettacolo in coproduzione coi Teatri di OperaLombardia, in occasione del centenario della morte del compositore, è un nuovo allestimento del capolavoro pucciniano vincitore, tra i 58 progetti candidati, del bando dedicato a promuovere la professionalità e creatività di giovani artisti.

Ne “La bohème - la scatola dei ricordi“ la vicenda viene raccontata attraverso gli occhi di un Rodolfo anziano, un artista che arriva dal futuro e ritrova una scatola dei ricordi contenente alcuni oggetti del periodo più felice della sua giovinezza. A guidare la compagnia ci sarà il giovanissimo maestro Riccardo Bisatti (nella foto).

Faranno parte del cast i vincitori dell’ultima edizione del concorso AsLiCo, come Fan Zhou (Musetta) e Junhyeok Park (Marcello), mentre Davide Peroni sarà Schaunard e Gabriele Valsecchi Colline, Vincenzo Spinelli (Rodolfo) e Ermes Nizzardo (Parpignol). Mimì sarà interpretata da Maria Novella Malfatti. Musicata nel giro di pochi mesi, la Bohème pucciniana contiene lirismo, armonia originale, colori inconfondibili che raccontano e fanno rivivere dal palcoscenico la vita parigina ottocentesca di un gruppo di giovani artisti del quartiere latino alle prese con le prime difficoltà e gli entusiasmi sentimentali.

M.M.