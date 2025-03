La Sondrio calcio scende in campo. Mano tesa a Cancro primo aiuto

La Nuova Sondrio Calcio entra in ospedale a fianco di Cancro primo aiuto. La società calcistica biancazzurra ha deciso infatti di sostenere la raccolta fondi promossa da Cpa Ets Odv per l’acquisto di una tomosintesi mammaria e di regalare a tutti i nascituri una sua maglietta. Il pallone fa quindi un bel "goal" nella porta della solidarietà.

Il Sondrio di Michele Rigamonti (foto), consigliere di Cancro primo aiuto, è a fianco dell’organizzazione con sede a Monza che da trent’anni è impegnata ad aiutare i malati oncologici e le persone che si trovano in condizioni di fragilità. Due le iniziative. Il presidente Rigamonti, a nome del club, offrirà il proprio contributo alla raccolta fondi intrapresa da Cancro primo aiuto per l’acquisto di una tomosintesi mammaria tridimensionale da destinare all’Asst Valtellina e Alto Lario, uno strumento di ultima generazione utilissimo per diagnosticare in fase precoce il tumore al seno.

I calciatori biancazzurri saranno i testimonial, presteranno il loro volto per uno spot promozionale, per sensibilizzare la popolazione valtellinese a dare un adeguato supporto all’acquisto dell’apparecchio. Inoltre, per sottolineare la bellezza della vita sin dalla nascita, la Nuova Sondrio Calcio darà il benvenuto a tutti i bambini di Sondrio che vedranno la luce all’ospedale civile del capoluogo, donando loro una maglietta che riporta il logo di Cancro primo aiuto.

Le donazioni per l’acquisto della tomosintesi vanno effettuate sul conto aperto alla Banca Popolare di Sondrio, filiale 1-Sondrio, Iban: IT97O 05696 11000 000016246X47. F.D’E.