La satira, dono prezioso Biblioteca Mai più ricca

Una nuova donazione arricchisce il patrimonio della biblioteca Mai, la più prestigiosa di Bergamo, che avrà una sezione dedicata alla satira politica e all’umorismo grafico. Paolo Moretti, dirigente industriale e consulente di direzione in banche e società finanziarie, ma anche vero appassionato di riviste, vignette e pubblicazioni tematiche, ha deciso di donare all’amministrazione comunale il suo patrimonio di documenti frutto di ricerche e acquisizioni negli ultimi cinquant’anni; circa 3.600 libri, 400 almanacchi, oltre 70mila fogli di giornale tratti da più di 400 testate satiriche, una collezione unica in Italia e tra le prime a livello mondiale. Fanno parte della collezione riviste famosissime come l’inglese Punch, oltre a un numero straordinario di pubblicazioni satiriche che gravitano intorno ai momenti fondamentali della storia italiana ed europea. "Donando la mia biblioteca alla Mai diffondo la conoscenza della satira verso un pubblico il più ampio possibile - spiega Moretti -. Negli ultimi anni il patrimonio satirico è stato oggetto di numerose mostre, incontri culturali e richieste di laureandi e studiosi dall’Italia e dall’estero". "La destinazione pubblica - sottolinea la direttrice della bibiloteca Mai, Maria Elisabetta Manca -inscrive il nome di Paolo Moretti nella storica tradizione del mecenatismo bergamasco, al quale la città deve la nascita e la crescita delle sue più importanti istituzioni culturali. Le mostre e gli incontri negli ultimi anni in collaborazione tra il Fondo Moretti e la biblioteca hanno riscosso grande successo e aperto alla conoscenza di prodotti editoriali di grande qualità, che consentono di attraversare gli avvenimenti storici e le trasformazioni sociali e artistiche". È stato completato il trasloco e il materiale portato alla Mai partendo da via Tassis, sede dell’associazione culturale "Fondo Moretti per la satira politica". M.A.