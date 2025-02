La raccolta dell’umido parte a marzo

Sono convinto che la maggioranza dei cittadini sia già pronta a questo cambiamento e che gli altri non faticheranno ad adattarsi - dichiara l’assessore comunale all’Ambiente Carlo Mazza - Si tratta soltanto di prestare attenzione all’inizio e poi i gesti diventeranno automatici. Un po’ come la legge, che non contempla ignoranza, anche per la rivoluzione nella raccolta dei rifiuti che a Sondrio prenderà avvio il prossimo 3 marzo e significativamente denominata "Differenziamoci", nessuno potrà dichiarare di "non sapere".

Non solo insieme al kit di bidoncini in distribuzione in queste settimane vi sono calendario e opuscolo che ben chiarisce "dove va che cosa", ma dall’11 febbraio prenderà il via un ciclo di incontri, sia nel capoluogo che nelle frazioni, dedicati a illustrare la novità, che riguarda la raccolta dell’umido, e a sciogliere ogni perplessità su come correttamente differenziare ciò che umido non è. Il primo si terrà alle 18 di martedì alla sala Besta della Banca Popolare di Sondrio, il calendario dei successivi sei si trova sul sito di Secam (secam.net). Previsti anche incontri nelle scuole, proprio perché è provato che in quanto a sensibilità ecologica sono i più piccoli, una volta sensibilizzati a dovere, a dare lezioni ai grandi.

La sfida sarà quella di ridurre a meno della metà i 226 chilogrammi di rifiuti prodotti in un anno da ogni cittadino. E insieme di superare il 78% di raccolta differenziata, contro il deludente 53% di oggi. "L’azione decisa, moderna e innovativa sulla raccolta dei rifiuti è stata sin dal nostro primo mandato una priorità - afferma il sindaco Marco Scaramellini -: ci siamo ritrovati con percentuali bassissime di raccolta differenziata, lontane dai limiti imposti, a causa del grave ritardo accumulato negli anni".