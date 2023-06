La prefetta Laganà: "Ammirevole impegno nelle terre alluvionate"

Festa della Repubblica all’insegna del "rinnovamento della democrazia", come indicato dal presidente Sergio Mattarella nel messaggio letto anche a Brescia, nella cerimonia che si è tenuta in piazza della Loggia. Tanti i bresciani che hanno assistito alla cerimonia dell’alzabandiera, a cui è seguita la deposizione della corona di alloro alla stele (targa Diaz) di Piazza della Loggia. Nel suo intervento, la prefetta di Brescia, Maria Rosaria Laganà, ha ricordato i principi fondanti della Costituzione e l’importanza che tutti trovino la giusta applicazione, elogiando l’impegno della comunità bresciana intervenuta con molti volontari nel dramma della Romagna."Questa è la festa degli italiani: è l’occasione per ribadire con forza i valori che ci tengono uniti – il messaggio della sindaca Laura Castelletti - con attenzione alle disuguaglianze e alle persone fragili". In Salone Vanvitelliano, è stata inaugurata la mostra “Cento anni dell’aeronautica Militare“, aperta fino all’8 giugno, mentre dopo la cerimonia, sotto il portico di palazzo Loggia, Laganà ha consegnato le Onorificenze "Al merito della Repubblica Italiana" e le Medaglie d’Onore della Repubblica a 37 bresciani che si sono distinti per particolari benemerenze. Federica Pacella