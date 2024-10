La Mostra del Bitto a quota 117. Con tanti laboratori del gusto

La Mostra del Bitto sarà all’insegna del rinnovamento e della crescita sia nelle proposte sia nei contenuti. Manca una settimana al via della 117^ edizione della rassegna che si evolve rimanendo fedele a sé stessa, puntando su enogastronomia e tradizione, rivisitando ogni anno le proposte. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, i visitatori saranno confortati nel ritrovare la manifestazione alla quale sono affezionati ma anche galvanizzati nel constatare le tante novità introdotte. Un centinaio di laboratori del gusto per assaggiare il formaggio e gli altri prodotti tipici. E una città da scoprire, nelle sue bellezze artistiche e nei suoi angoli più suggestivi. Nulla è scontato e niente si ripete ma tutto viene reinterpretato. È questo il segreto del successo per la più importante rassegna enogastronomica provinciale: radici ben piantate nella tradizione e sguardo proiettato nel futuro. L’edizione 2024 è stata presentata alla presenza dei rappresentanti di enti e associazioni coinvolti nell’organizzazione, tra i quali il sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero, il presidente della Comunità montana Valtellina di Morbegno Maurizio Papini, il presidente del Consorzio di tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto Marco Deghi e il segretario generale della Camera di commercio Marco Bonat. La Mostra del Bitto è sapori che non si dimenticano e saperi che si tramandano ma è anche incontro, confronto, divertimento e apprendimento secondo uno schema ormai acquisito. La rassegna si potrà visitare sabato 19 ottobre, dalle 10 alle 22, e domenica 20, dalle 10 alle 18. Le prenotazioni per le degustazioni si effettuano on line, sul sito internet www.mostradelbitto.com, o sul posto, fino a esaurimento dei posti disponibili. F.D’E.