La Milano-Sanremo. Un’occasione per scoprire Pavia

In occasione della partenza da Pavia della Milano-Sanremo, dall’Infopoint partono delle visite guidate. La prima sarà domani pomeriggio alle 15 e poi ancora sabato alle 11, alle 15 e alle 17 quando in un’ora e mezza i turisti verranno accompagnati a scoprire una città da non perdere. Dal Duomo si proseguirà sul tracciato romano del centro storico con le splendide basiliche, le torri medievali e le architetture in cotto di epoca viscontea. Non mancherà poi una tappa al castello visconteo e alla chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro.