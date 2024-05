La locandiera Mirandolina. Vita in canzoni d’amore

Un classico del teatro italiano incontra la tradizione cantautorale italiana: a Friburgo, l’anteprima di La Locandiera – A long play, produzione del Centro Teatrale Bresciano. L’opera sarà presentata in anteprima in Svizzera, nell’ambito del Festival “I libri sulla scena”, come evento conclusivo della rassegna culturale che promuove la lingua italiana attraverso il teatro (in programma dal 15 al 27 maggio 2024 in sei città della Svizzera), lo spettacolo sarà in scena il 27 maggio alle ore 18 al Collège Saint-Michel di Friburgo (Rue St Pierre-Canisius, 10; ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili). Interprete sarà la cantautrice Mille, tra i protagonisti dell’edizione 2024 del Concerto del primo Maggio al Circo Massimo a Roma, insieme al duo La Scapigliatura, Targa Tenco nel 2015 come migliore opera prima, già autori delle musiche per lo spettacolo Addio alle armi nella Stagione del Ctb appena conclusa.

Con La locandiera, nel 1752, Goldoni firma un manifesto di rivoluzione teatrale e una delle più fortunate commedie nella storia del teatro, un’opera che si è impressa nell’immaginario della nostra cultura. Per questo nuovo allestimento, il regista Paolo Bignamini e l’autrice Giulia Asselta (premio Giovanni Testori 2023) hanno scelto la via del “concerto teatrale”. Ne La locandiera – A long play Mirandolina racconta, infatti, la sua storia prendendo in prestito le canzoni d’amore della tradizione cantautorale italiana, rivisitate in chiave contemporanea e innestate, senza soluzione di continuità, nella drammaturgia goldoniana. Da Nada a Loredana Bertè, da Marco Ferradini a Vasco Rossi, da Luigi Tenco a Lucio Battisti: un viaggio nella musica e nelle parole che trasfigura il testo di Goldoni, esacerbando le dinamiche sentimentali della commedia e mettendone in evidenza il cortocircuito di fondo.

Federica Pacella