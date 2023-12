La grande musica natalizia fa alzare il pubblico nelle chiese

La grande musica natalizia della XIV stagione di “Itinerari Musicali di Amadeus“ è stata presentata nella chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore e di San Domenico a Legnano. Due eventi di successo, tanti gli spettatori in piedi. Il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi hanno interpretato dagli intramontabili Stille nacht, Still still still, Sussex Carol e Tu scendi dalle stelle ai nuovi classici quali Carol of the bells, Where are you Christmas?, God Bless us everyone.

Oltre alla bravura degli esecutori, non sono mancate riflessioni sul Natale con le introduzioni all’ascolto del maestro Marco Raimondi accanto a momenti folkloristici con la presenza a sorpresa della cornamusa di Stefano Quaglia e gli originali arrangiamenti musicali del maestro Enrico Raimondi.

Due grandi concerti che hanno coinvolto il pubblico fino alla standing ovation finale. Soddisfatto Marco Raimondi: "È entusiasmante vedere tante persone emozionate. Il nostro invito è sempre di imparare ad apprezzare la musica. Amadeus offre la possibilità di entrare nel coro e nell’orchestra a chiunque nutra questi stessi nostri valori di condivisione e amicizia, insieme a un solido spirito di servizio nei confronti della comunità e a una sana voglia di conoscere ed imparare".

Il prossimo concerto si terrà domani nella chiesa di San Vittore Martire a San Vittore Olona. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

