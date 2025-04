La giornata clou del Rally Valtellina. Occhio alla chiusura dei collegamenti

Con il Rally Coppa Valtellina l’invito è di prestare attenzione alla chiusura delle strade. L’evento oggi entra nel vivo alle 7:31 con un primo passaggio in Piazza Garibaldi a Sondrio e un programma sportivo che prevede 9 prove speciali. “Berbenno” sarà disputata per due passaggi, mentre “Montagna” e “Castello” per tre. I riordini saranno sempre nel salotto buono di Sondrio. Chiusura con “Valmalenco Show”, la prova spettacolo più attesa. Premiazioni a Chiesa alle 18,30.