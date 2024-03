La foto di Paula Jesus va all’Unesco

Dal Pakistan alla sede parigina dell’Unesco. Sarà esposta lì una delle foto che Paula Jesus, fotografa e videomaker sociale di Brescia, ha scattato nel lungo viaggio in Pakistan, dove ha trascorso un mese per documentare l’impatto dell’inquinamento sull’infanzia. Fondatrice e presidente dell’associazione Pachamama, con cui sta organizzando la prima edizione della Bis-Biennale itinerante del sociale tra Brescia, Roma, Genova e il Cile, la fotografia di Jesus è stata selezionata nel contest “Water for Peace and Prosperity“ promosso dall’associazione One Water per evidenziare la profonda connessione tra acqua, pace, benessere e ispirare un futuro sostenibile e consapevole dell’importanza dell’accesso all’acqua potabile. Esattamente ciò che Jesus ha documentato nel suo viaggio.

"L’aumento degli eventi meteo estremi, come il monsone di questa primavera, ha causato devastazioni su larga scala. La povertà crescente per le crisi ambientali spinge a cercare opportunità altrove", racconta. La foto di Jesus è tra le 12 che, con le tre vincitrici, saranno esposte nella sede di Parigi dell’Unesco, che patrocina l’iniziativa. F.P.