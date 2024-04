La Fashion Revolution Week con la sartoria del Bassone

La Fashion Revolution Week 2024 arriva a Como con la proposta della sartoria sociale CouLture Migrante, che ha aderito al “Mend in public day“ di sabato 20 aprile, con un laboratorio legato al progetto Filodritto, il nuovo servizio di riparazione di capi di abbigliamento della casa circondariale Bassone. "Il capo di abbigliamento più sostenibile è quello che hai già": questa è una delle frasi-manifesto di Fashion Revolution, il movimento di attivismo nel campo della moda che coinvolge in tutto il mondo policy maker, brand, influencer e privati cittadini. Il movimento quest’anno, con la Fashion Revolution Week, festeggia i suoi primi dieci anni con dieci giorni di iniziative in tutto il mondo. A Como l’appuntamento è per sabato 20, dalle 10 alle 13, nella sede di CouLture Migrante in via Prudenziana 17. Un’idea che si potrebbe tradurre con “la giornata del rammendo di gruppo“, e che prevede "un’azione creativa globale che contrasta le logiche del fast fashion attraverso la pratica della riparazione e del riutilizzo". Le operatrici di Filodritto saranno presenti per guidare il laboratorio, insegnando le tecniche del "visible mending", il rammendo creativo. Il laboratorio è gratuito, si richiede l’iscrizione attraverso la pagina Facebook di CouLture Migrante alla mail filodritto@coulturemigrante.it. I materiali necessari verranno forniti dall’organizzazione, ma si richiede a ciascun partecipante di portare un indumento di maglia da rammendare. Pa.Pi.