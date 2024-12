La coverband di Vasco Rossi per i più fragili

“Non siamo solo noi“. Il titolo occhieggia, sia pure con quel "non" iniziale, al brano di Vasco Rossi e non si tratta di una casualità, poiché domani alle 21 alla palestra dell’istituto Fumasoni XI Comandamento, cover band del rocker di Zocca, si esibirà nel concerto di Natale. Il valore aggiunto di quel "non" sta però nel fatto che chi vorrà partecipare alla serata – ingresso gratuito a offerta libera – potrà sostenere l’attività di Anffas onlus Sondrio e di Fuori dalle Bolle che riunisce le famiglie di ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Ci saranno anche esibizioni di danza contemporanea e area delle ragazze di Movida. S.B.