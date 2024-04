La contrada di San Magno saluta l’arrivo della primavera

Si chiama "Spring break" ed è l’evento che la contrada di San Magno ha organizzato per oggi e domani nella cornice del parco Falcone e Borsellino. Si parte nella prima serata di oggi quando, alle 19, si accenderanno le griglie per una vera e propria festa sotto le stelle. "Diamo il benvenuto alla stagione più gioiosa dell’anno e viviamo insieme una serata all’insegna del divertimento – è l’augurio dei contradaioli –. Domenica, dalle 10, sarà una giornata dedicata ai più piccoli. Attività, musica, cibo e bancarelle di artigianato renderanno questa domenica indimenticabile per tutta la famiglia". Sino alle 15.30 sono previste letture animate e laboratorio, mentre alle 11.30 e alle 14.30 ci sono in programma "workshop musical", attività per unire il ballo al mondo fantastico della Disney: i bambini potranno imparare semplici coreografie sulle note degli intramontabili cartoni Disney. P.G.