La Bps approva bilancio e dividendo

Il Cda della Banca Popolare di Sondrio approva il progetto di bilancio di esercizio e di quello consolidato proponendo un dividendo di 0,28 euro ad azione. Confermati nell’occasione i risultati preliminari, con l’utile netto di gruppo pari a 251,3 mln di euro. Inoltre il Cda ha deliberato di proporre all’assemblea ordinaria degli azionisti la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,28, corrispondente ad un dividend Yield del 7% rispetto al prezzo di borsa corrente. L’utile di cui viene proposta la distribuzione ammonta a € 126.948.017. La destinazione della rimanente parte dell’utile netto verrà proposta come segue: alla riserva indisponibile € 11.741.127, alla riserva straordinaria € 73.912.524, al fondo beneficenza € 300.000. L’Assemblea BPS è convocata in sede straordinaria e ordinaria sabato 29 aprile in unica convocazione. Proposta la modifica dell’articolo 24 dello statuto sociale e nello specifico l’eliminazione del decimo comma. Per effetto di tale modifica, in ciascuna occasione di rinnovo annuale di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione troverà generale applicazione la regola secondo cui dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti tutti i candidati tranne l’ultimo, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto il candidato indicato al primo posto. La modifica statutaria proposta offre pertanto l’opportunità di dare più rappresentanza all’interno del Cda alle diverse componenti della compagine sociale, rendendo possibile un incremento del numero degli "amministratori di minoranza". F.D.E.