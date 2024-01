La Befana fa tappa a Varenna

Sulla “piccola perla“ del Lario la Befana vien di pomeriggio. Arriva sabato alle 15.30, in piazza San Giorgio, la piazza centrale di Varenna. Porta dolci per i bambini più bravi, carbone per chi non si è comportato bene, ma anche animazione, musica, balli, giochi, bolle di sapone, sculture di palloncini e luci. Con la Befana ci sono pure i trampolieri con le ali luminose. L’evento, gratuito, è organizzato dall’Amministrazione comunale per residenti e turisti, In caso di maltempo o pioggia lo spettacolo si svolge comunque, ma nella sala polifunzionale di via Roma, invece che in piazza all’aperto.