Kerouac in Italia. La storia d’amore mai sbocciata

Il primo e unico viaggio in Italia di Jack Kerouac, per presentare il suo nuovo romanzo “Big” Sur”. È l’autunno 1966 e tre anni più tardi l’icona della Beat generation morì. “La vita è un paese straniero” (El Doctor Sax) è la ricostruzione di quei giorni ma soprattutto l’incontro tra lo scrittore – bello come un divo di Hollywood, insofferente e sempre ubriaco – e l’establishment letterario di un’Italia, provinciale e bigotta, incapace di capire il suo talento e il suo modo di concepire la vita e l’arte. L’appuntamento è con l’autore, Alessandro Manca, domani alle 21, allo Spazio Lettura di Imberido, Oggiono (Lecco).