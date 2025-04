"Iperal azienda seria che paga le tasse"

"Iperal ha sempre pagato le tasse, non ha mai sfruttato la manodopera e opera nel pieno rispetto delle tariffe di mercato". Lo afferma il presidente di Iperal Supermercati Spa Antonio Tirelli (foto) in una nota, a 24 ore dalla notizia del sequestro per frode fiscale da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano di oltre 16,5 milioni alla società che opera nella grande distribuzione. "Nel corso degli anni, Iperal ha affidato in appalto esterno l’attività di movimentazione notturna delle merci per non creare intralcio in orario di apertura al pubblico dei supermercati – fa sapere il presidente - La normativa vigente prevede la responsabilità solidale del committente nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dei collaboratori dell’appaltatore: Iperal si è sempre impegnata affinché gli appaltatori rispettassero tali obblighi". Il vero responsabile di un comportamento illecito è dunque, semmai, "chi, tra gli appaltatori, ha omesso il versamento dell’Iva pur avendone la possibilità finanziaria", sottolinea Tirelli, rimarcando che "Iperal è un’azienda seria, che ha sempre agito con responsabilità e continuerà a farlo" e, a riprova di questo, il numero uno fa riferimento al recente spostamento del Centro distributivo di Andalo. "Nessuno degli addetti interni ed esterni ha perso il posto di lavoro e dal prossimo 1° maggio Iperal in tutta la provincia opererà nel settore della logistica e del caricamento scaffali solo con collaboratori diretti".