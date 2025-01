Investimento sui binari. Addio a Marco

Tirano saluta per l’ultima volta Marco Trecarichi (foto). Si terranno infatti oggi pomeriggio alle 14.30, nella basilica di Madonna di Tirano, le esequie del cinquantaduenne tiranese morto sabato scorso dopo essere stato investito da un convoglio ferroviario nei pressi del passaggio a livello posto in via Argine Poschiavino della cittadina aduana. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente che ha tolto la vita al tiranese. Le indagini, affidate in un primo momento ai carabinieri della stazione di Tirano, sono ora nelle mani della Polfer. Un gravissimo lutto che ha colpito l’intera comunità tiranese ma in particolar modo i familiari di Marco che lascia la moglie Nives, il figlio Nicola, papà Mario e mamma Gabriella oltre a zii, cugini e parenti.

La salma dell’uomo rimarrà nella sala del Beato Mario della cattedrale di Madonna di Tirano, dove è stata portata nei giorni scorsi per le visite di rito, fino ad oggi alle 12. Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, tra i quali quelli della Cooperativa San Michele dove era impegnato come socio volontario.

Una famiglia molto conosciuta quella di Marco, grazie al padre medico dell’ospedale Morelli e membro del Lions di Bormio. Il sodalizio è vicino al socio e alla moglie in questo momento di grande dolore per la perdita del figlio. Anche gli amici del condominio San Martino scrivono: "Abbracciamo con affetto Gabriella e Mario Trecarichi".

