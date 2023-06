"Intitoliamo una via a Silvio Berlusconi"

Berbenno di Valtellina potrebbe essere la prima località della provincia di Sondrio ad intitolare una via, una piazza o un luogo pubblico a Silvio Berlusconi. Non si è spenta l’ondata emotiva per la scomparsa del Cavaliere, avvenuta la scorsa settimana. In molte località si sta pensando di omaggiarlo con azioni "concrete".

Il consigliere di minoranza di Berbenno Stefano Luca Bordoni, appartenente al gruppo consiliare "Progetto sviluppo – meno tasse comunali" ha presentato una mozione, in discussione nel corso del prossimo Consiglio comunale, in cui chiede alla Giunta di impegnarsi ad intitolare appunto una via, una piazza o un’area pubblica a Silvio Berlusconi.

Le motivazioni? In sintesi per Bordoni, Silvio Berlusconi ha rappresentato e rappresenta un modello in campo imprenditoriale e le sue aziende sono un modello per l’Italia e per il Mondo. Inoltre Bordoni ha ricordato le qualità di Berlusconi come editore. F.D’E.