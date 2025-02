Interventi sulla torre ligariana. Ritinteggiato tutto l’orologio

Qualcuno passando dal centro di Sondrio e alzando lo sguardo verso l’alto per guardare l’ora in questi giorni avrà notato lo strano movimento sulla torre ligariana, uno dei simboli del capoluogo. Qualcuno ha pure estratto il telefono (che ormai ha sostituito l’orologio) anche per scattare una foto. Oltre alle opere di messa in sicurezza, gli operai della Edac Valtellina cui Palazzo Pretorio ha affidato i lavori stanno infatti eseguendo sul campanile (che sebbene sia prossimo alla Collegiata, è di proprietà comunale) anche una delicata e assai spettacolare tinteggiatura dei numeri e delle lancette poste sui quattro quadranti dell’orologio. Un intervento più che necessario dopo il distacco di alcune modeste porzioni di intonaco che hanno interessato un lato della piazza Campello e parte delle vie Piazzi e Don Rusca, per rendere più sicuro il passaggio dei pedoni. Per i lavori il Comune sborserà 5.277 euro. S.B.