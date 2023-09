Insieme verso il traguardo. Sei camminatori speciali

Per due giorni e mezzo, dal 29 settembre al 1° ottobre, sei viaggiatori con caratteristiche molto diverse - due con mobilità ridotta, uno di lunga data, socio Cai dal 1975, un camminatore junior, uno ipovedente e uno non udente - vivranno insieme un percorso nella natura e le relative difficoltà. Il gruppo affronterà due percorsi nella zona di Bormio, in territorio comunale di Valdidentro: i laghi di Cancano e la Val Viola.

È il progetto “Camminare oltre“, promosso da Free Wheels odv, organizzazione di volontariato senza fine di lucro, che si adopera a favore di ogni forma di accessibilità, cercando di abbattere le barriere mentali quanto quelle strutturali.

Pietro Scidurlo di Free Wheels odv, uno dei sei protagonisti, spiega il senso dell’iniziativa, cui partner sono Cai e Acinque: "Spesso si parla di disabilità – dice - noi parliamo di accessibilità, perché l’accessibilità riguarda la possibilità che viene data alle persone, a tutte, di vivere un’esperienza. Quello che noi proponiamo è proprio un’esperienza, da vivere in autonomia. Siamo particolarmente felici che alcuni tratti del nostro percorso coincidano con il Sentiero Italia del Cai, che è stato tra i primi ad impegnarsi sul tema dell’accessibilità in montagna".

Sono tre i punti essenziali del progetto. Il primo è che creare, dove possibile, condizioni di accessibilità per tutti è una chiave determinante per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il secondo è che anche persone con esigenze specifiche, con opportuni accorgimenti, possono vivere un’esperienza rigenerante come quella del cammino. Il terzo è il potere dirompente, a livello umano, della condivisione.

Ma non mancheranno altri temi importanti come quello dell’escursionismo adattato, di quanto debba e possa spingersi l’accessibilità in montagna, della sicurezza: camminare in autonomia non significa camminare da soli. Tutto questo sarà raccontato da un video, che intreccerà il vissuto personale ai grandi temi dell’accessibilità per tutti e della godibilità del territorio, mai completa e capillare come nel viaggio lento.