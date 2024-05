Incontro sulle falesie e un concerto. Il Cai festeggia 150 anni sul Resegone

Festa di compleanno in musica sulle pendici del Resegone. Per il 150° della loro sezione, i soci del Cai di Lecco domenica propongono un incontro dedicato alla manutenzione delle falesie con Delfino Formenti, noto personaggio della montagna lecchese che sin dagli anni ‘80 si dedica alle falesie, con nuove aperture e preziose operazioni di manutenzione; e un concerto in quota con i musicisti del gruppo Fabbricando Case (nella foto). Gli appuntamenti sono in programma al rifugio Antonio Stoppani, che si trova a 900 metri di altitudine alle pendici della montagna simbolo di Lecco. L’incontro sulle falesie inizierà alle 14, mentre il concerto si svolgerà alle 16.30. Sarà un tributo a Rino Gaetano. Allo stesso tempo sarà inaugurata una mostra fotografica storica del rifugio a partire dalla fondazione voluta dagli alpinisti del Cai di Lecco nel 1895 come punto di appoggio per la salita al Resegone. La mostra sarà visitabile per tutta la stagione estiva. D.D.S.