Incontro con Mattotti nei panni di regista

Tra i protagonisti dell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, con la mostra al Museo di Santa Giulia, Lorenzo Mattotti è sotto i riflettori pure all’inizio del 2024. All’artista bresciano, tra i più autorevoli rappresentanti internazionali dell’illustrazione contemporanea, sarà dedicata la proiezione del film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia“ di cui è regista, domenica alle 16 al cinema Nuovo Eden.

La proiezione, organizzata da Fondazione Brescia Musei, vedrà in sala lo stesso Mattotti che poi martedì incontrerà il pubblico sempre al Nuovo Eden, dove dialogherà con Enrico Fornaroli e Melania Gazzotti: un’opportunità per esplorarne il percorso artistico, le influenze e le visioni che ne hanno guidato l’evoluzione creativa.

Resta inoltre visitabile fino al 28 gennaio la mostra al Museo di Santa Giulia. L’esposizione parte analizzando l’intenso rapporto di Mattotti con la musica, testimoniato da due importanti nuclei di opere: le illustrazioni raccolte nel libro di Lou Reed The Raven (2011) e le grandi tavole a china per la messa in scena dell’Hänsel und Gretel (2009) di Engelbert Humperdinck all’Opera di Parigi. La sezione dedicata al cinema, insieme a una serie di lavori legati agli interludi per i tre episodi del film Eros di Antonioni, Soderbergh e Wong Kar-Wai, comprende estratti delle tante animazioni.

Fino al 28 gennaio sarà poi possibile visitare la struttura di engagement multimediale allestita a Elnòs Shopping per il progetto “L’arte al centro“, ideato da Ellisse-Communication Strategies, che ha affidato all’AI il compito di far parlare e muovere le creazioni dell’illustratore.

Federica Pacella