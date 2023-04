Incidente a Tradate, scontro auto-moto: 26enne gravissimo

Tradate (Varese), 9 aprile 2023 – Un motociclista di 26 anni è ricoverato in gravi condizioni in seguito all’incidente avvenuto questa mattina, domenica di Pasqua, in via Giotto, a Tradate, nel Varesotto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9,16.

Schianto auto-moto a Pasqua

Per cause in corso di accertamento, la moto su cui stava viaggiando il 26enne si è scontrata con un’auto e ad avere la peggio è stato proprio il giovane centauro che ha riportato diverse ferite. Il personale sanitario del 118, intervenuto con elisoccorso e due ambulanze, ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, oltre alle eventuali responsabilità. Sotto choc ma illeso il conducente della vettura.

Frontale sulla strada del lago

Altro grave incidente tra auto e moto oggi a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Lo schianto è avvenuto sulla Statale 45 bis che costeggia il lago di Garda. Coinvolta una donna e un uomo di 35 anni, che è ricoverato in codice rosso all’ospedale.

Il precedente

Sempre sulle strade del Varesotto, a Laveno Mombello, ieri si è registrato un altro incidente tra auto e moto, in questo caso mortale. A perdere la vita un motociclista di 57 anni che si è scontrato frontalmente con una Panda guidata da una ragazza di 25 anni.