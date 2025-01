Incidente sul Campone. Otto le persone coinvolte

Statale 38 sempre teatro di incidenti. Ieri pomeriggio verso le 14 è stata la volta del Campone di Tirano, tratta in pendenza sulla quale bisogna moderare le velocità. A farne le spese sono state otto persone, tra cui due bambini, tre delle quali sono state portate in ospedale. Coinvolte tre automobili, una Skoda, una Suzuki e una Volvo.

I bambini di 10 e 11 anni non hanno riportato ferite nello scontro. Tre degli occupanti, tra cui una donna di 86 anni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Nessuno dei feriti dovrebbe essere in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco di Tirano e i carabinieri della locale Compagnia. I militari hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto. Non sono mancati code e rallentamenti.

A Sondrio invece, ieri sera una settantenne è stata investita in via Vanoni. Per lei ferite lievi.

Sempre sul fronte della cronaca, anche ieri non sono mancati gli incidenti in pista nelle diverse stazioni invernali della provincia, fortunatamente senza conseguenze gravissime.