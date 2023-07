Incidente in località Colda a Sondrio: un ferito in ospedale

Sondrio, 15 luglio 2023 – Paura nella serata di ieri, attorno alle 22, per un automobilista di 31 anni coinvolto in un incidente stradale sulla strada Panoramica, in località Colda, in territorio comunale di Sondrio. L’auto guidata da M.M nell’incidente, prima di essere tamponata dalla auto che saliva da Sondrio, in direzione Montagna in Valtellina, per parcheggiare nei pressi del proprio domicilio avrebbe fatto una brusca frenata, di oltre i 10metri. Inevitabile l'impatto. Il conducente M.C., le iniziali del secondo automobilista, è stato trasportato in codice giallo - quello di media gravità- al Pronto soccorso dell"ospedale del capoluogo valtellinese. Sul posto, sono intervenuti la Volante della Questura e le ambulanze di Valtellina Soccorso.