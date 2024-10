Incendio a Piantedo, capannone con animali prende fuoco: in ospedale il proprietario

Un pauroso incendio si è scatenato giovedì pomeriggio intorno alle 14 in un fabbricato che ospitava sia animali che attrezzature agricole in via Vittorio Emanuele II a Piantedo. I Vigili del Fuoco del Comando di Sondrio sono intervenuti con personale permanente e volontario e le operazioni di spegnimento delle fiamme, con tutta probabilità conseguenza di un corto circuito, sono state piuttosto laboriose e complesse e si sono concluse soltanto parecchie ore dopo, a sera inoltrata.

L’intervento ha richiesto l’utilizzo di autopompa serbatoio, autobotte e autoscala per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza del fabbricato. Allertati i Carabinieri di Chiavenna e sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza che ha poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Gravedona il proprietario del capannone, leggermente intossicato dal fumo inalato nei momenti successivi al diffondersi delle fiamme.