Incastrato dalle telecamere. L’orco finisce in tribunale

Il gip gli ha concesso la sospensione condizionale della pena - ha patteggiato un anno e 10 mesi di reclusione - e il 71enne, accusato di violenza sessuale nei confronti di una minore di 12 anni, dovrà solo partecipare obbligatoriamente a uno specifico percorso di recupero al Centro trattamento condotte lesive e moleste dell’Asst Valtellina e Valchiavenna. I fatti si sono svolti in Alta Valle e risalgono a primavera del 2022. L’uomo, molisano, aveva avvicinato la piccola con fare inizialmente affettuoso, mostrando tuttavia ben presto le sue reali intenzioni, arrivando a baciarla e a toccarla nelle parti intime, insistendo perché lei facesse altrettanto con lui. La dodicenne, comprensibilmente turbata, raccontò tutto alla mamma, che denunciò l’accaduto ai carabinieri. A supporto di quanto raccontato dalla giovanissima vittima, anche il girato di alcune videocamere di sorveglianza presenti in paese, che avevano ripreso quell’incontro ravvicinato. L’anziano è stato dichiarato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno, da qualunque incarico nelle scuole o in strutture frequentate da minori.