In vetrina 200 camion a scopo benefico

È in svolgimento l’8ª edizione del “Truck team in the valley”,

raduno internazionale di camion organizzato da Luca Sceffer, camionista di Piuro, che si concluderà domenica sera. Una manifestazione precedentemente realizzata a Gera Lario, ora trasferita a Novate Mezzola, sul lago omonimo. E grazie al gestore del Lido Chicco Bolis. "Quest’anno gli iscritti superano i 200 – spiega Luca – provenienti anche da Germania, Olanda, Svizzera. Un particolare ringraziamento a Chicco Bolis, gestore del Lido e al Comune di Novate Mezzola che hanno subito aderito a questa iniziativa con tanti visitatori. Il tutto è dedicato al collega Davide Mantova di Gravedona, deceduto precocemente per malattia". Molti i premi consegnati domani pomeriggio: 37 coppe destinate ai camion esteticamente migliori, un premio speciale alla camionista più in simbiosi col proprio mezzo, ai camionisti facenti parte della scuderia con più elementi. Il ricavato alla Fondazione per la ricerca della Fibrosi cistica. un caloroso ringraziamento va a: Andrea Buttignol, Marco Ioli, Patrick Rodigari, Debora Paroli, Oscar Biocca, Michele Dorsa, Letizia Valentini, Thomas De Marco, Ivan Marchetti, Davide Copes, Oscar Biocca. M.Pu.