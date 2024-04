In ventitremila a Como Fun tra fumetto e cultura pop

Oltre 23mila persone hanno partecipato, nel fine settimana a Lariofiere, a Como Fun, due giorni di immersione totale nel mondo del fumetto e della cultura pop, cui hanno partecipato grandi ospiti come Mads Mikkelsen (nella foto) e Maccio Capatonda. Il primo, poliedrico attore danese, celebre per i suoi ruoli in Casino Royale e Rogue One, domenica ha incontrato i fan in un momento in cui è stata ripercorsa tutta la sua carriera. Grande accoglienza anche per il comico Maccio Capatonda, che ha intrattenuto il pubblico con le sue battute. Non potevano mancare i mitici trailer, sketch esilaranti diventati negli anni veri e propri tormentoni. Infine Giovanni Muciaccia, che ha riportato indietro grandi e piccoli con il suo laboratorio, mettendo alla prova le abilità artistiche dei visitatori come nel celebre programma Art Attack.

A Como Fun anche il mondo del doppiaggio, con Alessio Puccio e Fabio Aquilone, attori e interpreti di numerosi personaggi tra cui Harry Potter e Draco Malfoy, che hanno raccontato i retroscena del mestiere con aneddoti ed esempi. Emanuela Pacotto ha inoltre svelato i segreti dei suoi oltre 350 doppiaggi e del percorso da cantante nei concerti “Japan Anime Live“, diventando una delle poche rappresentanti occidentali a diffondere la cultura delle sigle animate in giapponese. Infine Giorgio Vanni, con la band I Figli di Goku, e Max Longhi. Il prossimo appuntamento è con l’edizione autunnale, il 19 e 20 ottobre.

Pa.Pi.