In Valchiavenna una kermesse di spinning. Per combattere la violenza con lo sport

Spin to Stop: una kermesse di spinning per la sensibilizzazione contro il femminicidio, una vera e propria piaga nel nostro Paese che, purtroppo, sembra sempre senza una fine. La lotta contro questo orrendo crimine vivrà una giornata di sensibilizzazione, grazie ad un’iniziativa che unisce sport, salute e sensibilizzazione. Nella palestra Fitness Factory di Prata Camportaccio, il 24 marzo, si terrà “Spin to Stop: Spinning per la sensibilizzazione contro il Femminicidio“. L’evento vedrà i partecipanti salire in sella alle biciclette da spinning per tre sessioni di allenamento guidate dagli esperti istruttori ufficiali spinning Gabriele Rovedatti e Fabio Fiorelli. Il costo di partecipazione è di 10 euro per sessione, un piccolo contributo per un grande gesto: l’intero ricavato sarà destinato al Soroptimist Club della Valchiavenna, supportando così la campagna informativa sul tema del femminicidio dell’associazione valchiavennasca.

Tra le iniziative di Soroptimist Club, volte a educare e informare la comunità sull’importanza di contrastare ogni forma di violenza di genere, c’è anche un ciclo di conferenze, incominciato a gennaio con il magistrato di sorveglianza Laura De Gregorio e il presidente della Camera penale di Como e Lecco Edoardo Pacia, e proseguito a febbraio con l’intervento della psicologa forense e criminologa Roberta Bruzzone. L’ultimo incontro è previsto il 20 marzo alle 20.30, al Cine Teatro Victoria di Chiavenna, e avrà il titolo “Luci e ombre nell’intervento con gli uomini autori di violenza“ a cura di Gian Arturo Rota e Giuseppe Moscioni dell’Associazione “La Svolta“ di Bergamo. Scoprire come offrire il proprio sostegno: www.soroptimist.it/club/valchiavenna.

Fulvio D’Eri